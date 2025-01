Motorista morre ao ser ejetado em capotamento na BR-267, em Nova Andradina

O motorista Jefferson Cruz da Silva, de 21 anos, morreu em um grave acidente de trânsito no final da noite deste domingo (12), na BR-267, em Nova Andradina. Ele foi ejetado do veículo, aparentemente um Volkswagen Fox.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava sozinha no veículo de passeio e seguia pela rodovia, quando em determinado, perdeu o controle da direção em uma curva em frente a um posto de combustível.

Ao sair da pista, houve o capotamento do carro, chegando a invadir uma propriedade rural e Jefferson foi ejetado para fora do veículo, não resistindo aos graves ferimentos e morrendo ainda no local.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), chegou a ser acionado, porém, nada pode ser feito. A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

