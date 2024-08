Motorista tem carro apreendido após ser detido por dirigir embriagado no interior

Pedro Molina, com informações do MS Todo Dia

Um homem, de 31 anos, foi detido pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira (22) por dirigir seu veículo embriagado em um posto de combustíveis, em Paraíso das Águas, cidade a 473 quilômetros da Capital.

A abordagem ocorreu após uma testemunha denunciar uma suposta agressão do condutor do veículo contra uma mulher que o acompanhava no veículo, modelo Fiat Pálio de cor preta.

Ao chegarem no local, os policiais abordaram o casal e verificaram que o homem apresentava claros sinais de embriaguez, com várias latas de cerveja no interior do veículo. Ao questionarem a mulher sobre uma agressão, ela negou que algo do tipo tenha acontecido e se recusou a registrar queixa.

Durante a verificação dos documentos do veículo, a polícia constatou que ele estava com o licenciamento vencido, e diante da situação, ele acabou apreendido.

O caso foi encaminhado à delegacia de polícia da cidade.

