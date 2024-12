MP investiga contratos de limpeza de fossa em Mundo Novo

O promotor do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), André Luiz de Godoy Marques, instaurou o Inquérito Civil Público nº 06.2024.00001118-7 para investigar a efetiva prestação de serviços pelas empresas Thaynara Cristina da Silva Alencar e SFB Serviços LTDA, contratadas pela Prefeitura de Mundo Novo.

O foco da apuração são os contratos nº 0382/2022 e 00002/2024, que envolvem a limpeza de fossa séptica com caminhão adequado.O contrato nº 0382/2022, que prevê o valor de R$ 237 mil, está sendo examinado para verificar se os serviços foram de fato prestados conforme acordado.

Após as diligências iniciais, o promotor determinou que as empresas sejam notificadas para apresentar, em até 15 dias, os esclarecimentos necessários, incluindo documentos que comprovem a execução dos serviços contratados.

