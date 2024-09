MPMS investiga fraude em contratação de reforma de quadra em Miranda

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu Procedimento Preparatório nº 06.2024.00000865-0 para investigar suposta fraude na Dispensa de Licitação nº 024/2024, relacionada à reforma e adequação da quadra poliesportiva da Aldeia Moreira, no município de Miranda. A ação foi iniciada pela promotora de Justiça Talita Zoccolaro Papa Muritiba, após denúncia recebida pela ouvidoria do MPMS.

De acordo com a denúncia, no dia 22 de maio de 2024, o Diário Oficial do Município de Miranda publicou o processo de dispensa de licitação para a reforma da quadra da Aldeia Moreira. No entanto, a obra foi inaugurada apenas seis dias depois, em 26 de maio de 2024, levantando suspeitas de irregularidade, pois há registros fotográficos que indicam que a reforma já estava concluída antes mesmo da abertura do processo licitatório.

O procedimento tem como objetivo reunir elementos que possam justificar a abertura de um inquérito civil, caso sejam encontradas evidências de irregularidades na contratação e execução da obra. A investigação está em andamento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também