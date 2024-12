Mulher fica ferida em capotamento na BR-163, em São Gabriel do Oeste

Mulher, de 31 anos, sofreu ferimentos no rosto durante um capotamento na BR-163, em São Gabriel do Oeste, na tarde desta segunda-feira (23). O condutor do veículo, de 24 anos, perdeu o controle após aquaplanar na pista.

Informações do site Idest apontam que o carro seguia no sentido de Bandeirantes para São Gabriel do Oeste, quando o motorista perdeu o controle ao aquaplanar devido à chuva que atingia a região no momento.

Conforme relato do motorista, o automóvel girou, colidiu com a canaleta de drenagem da rodovia e em seguida capotou.

O veículo ficou numa valeta existente nas margens da pista.

Equipes da CCR MSVia estiveram no local e prestaram atendimento para as duas vítimas. Enquanto a mulher foi encaminhada para atendimento numa unidade hospitalar, o motorista saiu ileso e ficou pelo local dos fatos.

