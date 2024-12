PF investiga candidato que tentou comprar votos 'doando' gasolina em Iguatemi

Pela manhã desta quarta-feira (4), a Polícia Federal continuou as investigações para compra de votos no período eleitoral neste ano em Iguatemi, por meio da Operação Forfait, em apoio ao Ministério Público Eleitoral.

Segundo as informações, as investigações indicam que um candidato teria oferecido abastecimento de combustíveis como contrapartida pelo apoio de eleitores, configurando crime previsto no Código Eleitoral.

No cumprimento de mandados judiciais expedidos pela Justiça Eleitoral, foram realizadas buscas em locais relacionados ao caso, com o objetivo de coletar provas.

Na ocasião, foram apreendidos dois aparelhos celulares, R$ 62 mil em espécie e uma arma de fogo lícita, itens que serão analisados como parte do inquérito policial.

