PF investiga se prefeito eleito trocou combustíveis por votos em Ladário

Logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (11), a Polícia Federal esteve em um posto de gasolina na região central de Ladário, a 428 quilômetros de Campo Grande, para apurar possível troca de combustíveis por compra de votos nas eleições deste ano. O alvo seria o prefeito eleito, Munir Sadeq Ramunieh.

Embora o posto esteja no nome do filho do político, a investigação apura a conduta do prefeito eleito durante o período eleitoral e a Polícia Federal, em nota, apontou que o objetivo é aprofundar a suspeita de corrupção na corrida pelo pleito.

Nesta quarta, a PF está cumprindo três mandados de busca e apreensão em Ladário e Corumbá, e durante a ação, foram apreendidos mídias com conteúdo digital, documentos e objetos relevantes.

O advogado de Munir Sadeq apontou ao site Diário Corumbaense que uma "terceira pessoa" comunicou suspeita de abastecimento para compra de voto, "mas nada disso aconteceu".

O prefeito eleito, segundo o advogado, está colaborando com a ação e que a denúncia "tem cunho político".

