Polícia identifica motorista que morreu carbonizado na MS-276, em Batayporã

Foi identificado como José Carlos Lada, de 43 anos, o motorista que morreu carbonizado em um gravíssimo acidente na manhã deste sábado (21), na MS-276, no trecho que liga as cidades de Batayporã e Anaurilândia.

O homem estava no veículo Volkswagen Gol, que pegou fogo após se chocar frontalmente contra uma carreta.

Informações do site Jornal da Nova apontam que José Carlos estava trafegando na rodovia em zigue-zague no sentido de Anaurilândia para Batayporã, quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a carreta, que seguia no lado oposto do trajeto.

O impacto fez o veículo de passeio rodar na pista. Uma Fiat Strada, engatada numa carretinha, vinha logo atrás e conseguiu desviar do acidente, mas parou nas margens da rodovia. O condutor da picape não se feriu.

Ainda segundo o site local, o mesmo motorista da picape percebeu que algumas pessoas tentaram socorrer o condutor do Gol, mas ele estava com as pernas presas nas ferragens, quando o veículo passou a pegar fogo e não houve como salvá-lo. José Lada morreu carbonizado no local.

Atuaram na ocorrência o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Rodoviária, a Polícia Civil e a Polícia Científica. O trânsito ficou interditado por quase 2 horas nos dois sentidos até a remoção dos restos mortais.

