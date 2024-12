Acidente envolvendo carro e carreta termina com uma morte na MS-276

Um acidente envolvendo um veículo, modelo Volkswagen Gol, e uma carreta na manhã deste sábado (21) na MS-276, próximo à Fazenda Santa Ilídia, entre as cidades de Batayporã e Anaurilândia, terminou com uma pessoa morta.

Segundo o portal Nova News, o Gol, que era ocupado apenas por um condutor, seguia sentido Anaurilândia/Batayporã quando, por motivos ainda desconhecidos, bateu na lateral de uma carreta que trafegava no sentido contrário da pista.

Devido a força do impacto, o veículo acabou bastante danificado e entrou em combustão, carbonizando o corpo do motorista do Gol, que morreu no momento do acidente.

O condutor de uma picape, modelo Fiat Strada, que seguia no mesmo sentido do Gol, precisou tirar o veículo da estrada, caindo em uma ribanceira. Apesar dos danos causados ao veículo pela manobra, o motorista não ficou ferido.

O motorista da carreta também não se feriu durante o acidente.

Devido ao acidente, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local e a MS-276 foi interditada por tempo indeterminado.

