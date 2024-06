Prefeitura de Cassilândia decretou ponto facultativo e luto após morte de criança

Saiba Mais Interior Criança de 3 anos morre engasgada após comer bolo em creche de Cassilândia

A Prefeitura de Cassilândia decidiu decretar luto de três dias em razão da morte do pequeno João Lucas Faquini Ferraz, de apenas 3 anos, que faleceu após engasgar com um pedaço de bolo enquanto estava na Creche Municipal Juracy Lucas, na Vila Pernambuco, durante a tarde de segunda-feira (3).

As atividades da creche também foram suspensas para essa terça-feira (4). A Secretaria Municipal de Educação publicou uma nota, lamentando o fato e relatando que o episódio foi uma fatalidade.

Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu durante a hora do lanche da tarde, quando as crianças foram servidas com um pedaço de bolo e iogurte. No entanto, João Lucas acabou engasgando com o alimento e chegou a ser socorrido por uma funcionária que fez manobras de primeiros socorros.

Contudo, o garoto não respondia aos estímulos e foi encaminhado as pressas para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu e faleceu pouco tempo depois de sua entrada na unidade hospitalar.

Ao site Cassilândia Urgente, a secretária municipal de Educação, Márcia Reis, definiu a situação como "uma fatalidade", alegando que população sabe do carinho que a pasta tem pelas crianças da cidade.

Veja a nota oficial da Secretaria de Educação de Cassilândia:

"É com imenso pesar que informamos o falecimento do aluno João Lucas Faquini Ferraz. Neste momento de profunda tristeza, toda a comunidade escolar se une em solidariedade à família.

Em respeito ao luto e para que todos possam prestar suas homenagens, as atividades escolares serão suspensas no dia 04/06/2024.

Agradecemos à compreensão de todos e pedimos que mantenham a família do nosso querido João Lucas em seus pensamentos e orações".

