Professora desaparecida é encontrada morta no rio Sucuriú, em Costa Rica

A professora Ana Maria Ferreira Sobrinho, de 57 anos, foi encontrada morta nas águas do rio Sucuriú, em Costa Rica - a 326 quilômetros de Campo Grande, no final da tarde desta terça-feira (25).

Informações apontam que o corpo foi localizado próximo a poço fundo onde tem um grande rebojo. As causas da morte ainda estão sendo investigadas, mas a suspeita é que a vítima tenha tirado a própria vida.

Segundo divulgado pelo site Bolsão News, Ana Maria sofria com um quadro de depressão há quatro anos e estava realizando tratamento, utilizando medicamentos também.

Ainda conforme o site local, a professora morou por muitos anos na Fazenda Campo Bom de Chapadão do Sul, foi professora na escola CEPE e se mudou para Costa Rica.

A Polícia Civil, Polícia Militar e a Polícia Científica, além do Corpo de Bombeiros, estiveram no local do achado do corpo.

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone no número 188, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

