Promotoria investiga exposição indevida de crianças em lar de Ivinhema

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) iniciou investigação para apurar possível violação de direitos de imagem e exposição vexatória de crianças acolhidas na Instituição Lar do Amor. O episódio ocorreu no dia 8 de setembro de 2024, nas proximidades da Praça de Eventos, em Ivinhema. A ação investigada envolve Adriano Nunes da Silva, Gilmar Lima Rodrigues e Renato Cezar Rodrigues dos Santos.

A abertura do inquérito civil de número 06.2024.00000876-0 foi formalizada no Diário Oficial do MPMS. A investigação está sob a responsabilidade do promotor Allan Thiago Barbosa Arakaki. O caso está sendo conduzido sob sigilo, devido ao envolvimento de menores, e detalhes não foram divulgados.

A investigação busca esclarecer as circunstâncias e a conduta dos envolvidos, que supostamente expuseram crianças a situações de constrangimento público. A apuração segue em andamento.

