Taxista é assaltado e ferido a tiros durante corrida em Naviraí

Taxista, de 56 anos, passou por apuros no final da tarde de quarta-feira (17), quando foi assaltado e ferido a tiros ao finalizar uma corrida em Naviraí - a 358 quilômetros de Campo Grande. Ele viu o veículo dele, um Volkswagen Virtus, ser levado pelo criminoso.

O caso começou ainda em Mundo Novo, quando o suspeito contratou o serviço pedindo a corrida até a rodoviária de Naviraí, mas que dali, ele precisaria chegar até um sítio próximo a um presídio, para se encontrar com um amigo.

Segundo o site Ta Na Mídia Naviraí, assim que chegou no local indicado, o criminoso anunciou o assalto e disparou uma vez contra a perna do taxista. Logo na sequência, com a saída da vítima do veículo, ele pegou e fugiu.

A vítima, mesmo sozinha e sem o veículo, conseguiu chamar a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que encaminhou o homem para atendimento no Hospital Municipal de Naviraí.

Diligências foram realizadas logo após o crime, mas não houve êxito em encontrar o veículo e o suspeito do crime. As investigações estão a cargo da Polícia Civil.

