TJMS investe R$ 2,2 milhões em reforma do Fórum de Dourados

Vinícius Santos com informações do TJMS

O Fórum de Dourados passará por uma reforma completa, conforme anunciou o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), desembargador Sérgio Fernandes Martins. O contrato para o início das obras foi assinado nesta quarta-feira (17) pelo desembargador e pelo juiz Luiz Alberto de Moura Filho, diretor do Foro de Dourados em substituição legal.

A empresa responsável pela reforma terá um prazo de sete meses para concluir o projeto, cujo valor global é de R$ 2.273.250,38. Esta reforma visa modernizar e melhorar a infraestrutura do fórum, proporcionando um ambiente mais adequado para o atendimento ao público e para o trabalho dos servidores.

Doação de Computadores - Além da assinatura do contrato de reforma, o TJMS realizou a doação de 25 computadores para instituições beneficentes de Dourados. A Associação de Combate ao Câncer da Grande Dourados (ACCGD) recebeu seis computadores, a Associação Douradense de Assistência Social Lar Ebenezer (ADAS) foi contemplada com quatro equipamentos, e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Dourados (APAE) recebeu 15 computadores.

O desembargador Sérgio Fernandes Martins destacou a importância de unir a execução das obras com ações de responsabilidade social. Ele explicou que o TJMS percorre todas as comarcas do estado, desenvolvendo uma série de ações de atendimento e benefícios, além de realizar doações de equipamentos que, apesar de não serem mais úteis para o tribunal, ainda são perfeitamente aproveitáveis pelas instituições beneficiadas.

