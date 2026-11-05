Santiago Peña, presidente do Paraguai, entregou o pedido de renuncia ao cargo em meio a uma das crises financeiras mais contundetes da história do país, envolvendo o Ueno Bank.

Ele também enfrentava uma forte pressão política pelo seu afastamento, inclusive, havia a discussão para a abertura de um processo de impeachment, que tinha o apoio da base governista.

A renúncia ainda precisa ser aceita pelo Congresso paraguaio para produzir efeitos oficiais. Caso seja confirmada, o vice-presidente Pedro Alliana deverá assumir o comando do país. Peña está no poder desde 2023.

A crise começou após o Banco Central do Paraguai iniciar, na terça-feira (3), a liquidação do Ueno Bank, instituição que atendia aproximadamente 3 milhões de clientes e concentrava cerca de US$ 850 milhões em depósitos públicos. A medida foi tomada após a identificação de problemas nos indicadores de solvência, relacionados a empréstimos concedidos a empresas vinculadas ao próprio grupo controlador.

A situação ganhou repercussão política porque Peña foi acionista do Grupo Vázquez, responsável pelo banco, até março de 2025. A oposição passou a acusar o presidente de conflito de interesses e questionar a atuação dos órgãos responsáveis pela fiscalização da instituição financeira. As acusações também impulsionaram o pedido de impeachment.

O fechamento do banco provocou protestos e deixou clientes sem acesso imediato aos recursos depositados. Antes de anunciar a renúncia, Peña defendeu a responsabilização dos envolvidos nas irregularidades e afirmou que a recuperação do dinheiro dos poupadores deveria ser prioridade. O Congresso agora deverá analisar o pedido de saída e os próximos passos da sucessão presidencial.