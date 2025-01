JD1TV - Flávio Kayatt: drama e superação

Em entrevista ao JD1, o novo presidente do TCE/MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul), o conselheiro Flávio Kayatt, falou sobre os desafios enfrentados na vida pessoal e na carreira até alcançar os objetivos atuais.

Kayatt também comentou sobre as expectativas para o biênio 2025-2026 e outros assuntos referentes a Corte. Assista:

JD1 Notícias

