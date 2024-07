JD1TV: UNISAÚDEMS tem nova diretoria

A UNISAÚDEMS (Caixa de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Mato Grosso do Sul) realizou, na noite dessa terça-feira (2), a cerimonia de posse dos novos membros dos Conselhos de Administração, Geral de Representantes e Fiscal. Os empossados foram eleitos no último dia 11 de junho.

Compondo a gestão 2024-2027, assumiu como diretor-presidente, João Bosco de Figueiredo Costa; diretor vice-presidente, Israel Santana Caires; diretor Administrativo, Artur Massujo Maecawa; diretor Administrativo suplente, Tereza Cristina Soares Abdo da Costa; diretor Financeiro Cloves Silva; diretor Financeiro suplente Fernando Luiz Valejo; diretor de Saúde e Benefícios Valdecir Escalhar; diretor de Saúde e Benefícios José Carlos Rodrigues.

Também foram empossados 10 membros do Conselho Geral de Representantes, e seus suplentes, e 5 membros do Conselho Fiscal, e os suplentes.

Esteve presente na ocasião o vice-governador Barbosinha, o secretário-adjunto da SAD (Secretaria Estadual de Administração), Roberto Gurgel, e parlamentares. Assista:

