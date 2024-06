Cármen Lúcia assume a presidência do TSE nesta segunda-feira (3)

Nesta segunda-feira (3), a ministra Cármen Lúcia assumirá a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em uma cerimônia de posse marcada para começar às 19h. A solenidade será transmitida ao vivo pela TV Justiça.

Autoridades dos Três Poderes e convidados estarão presentes na cerimônia. Entre os confirmados estão o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Além disso, o ministro Nunes Marques também assumirá a vice-presidência do TSE na mesma cerimônia. Cármen Lúcia substitui o ministro Alexandre de Moraes na presidência da Corte, cuja última sessão foi realizada na quarta-feira (29).

Moraes deixa não só a presidência, mas também o próprio TSE. Seu lugar será ocupado pelo ministro André Mendonça, que também faz parte do Supremo Tribunal Federal (STF).

Presidente pela segunda vez - Cármen Lúcia já comandou o TSE em outra ocasião, entre 2012 e 2013.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Justiça Moraes deixa o TSE em junho

Reportar Erro

Saiba Mais Justiça Moraes deixa o TSE em junho

Deixe seu Comentário

Leia Também