Caso Playboy da Mansão: veja o que acontecerá hoje no júri de Jamilzinho

Nesta segunda-feira, 16 de setembro, começou o julgamento de Jamil Name Filho, conhecido como "Jamilzinho", pelo assassinato de Marcel Costa Hernandes Colombo, o "Playboy da Mansão". Jamilzinho está participando remotamente do julgamento, que ocorre no Tribunal do Júri de Campo Grande, enquanto permanece preso na Penitenciária Federal de Mossoró.

O juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, preside a sessão. Durante o dia, serão ouvidas oito testemunhas. Pela manhã, prestam depoimento o escrivão Giancarlos de Araújo e Silva e os delegados Thiago Macedo dos Santos e João Paulo Natali Sartori. À tarde, serão ouvidos Juliana Freitas, Angelo Jardim e Vinícius Coutinho Garabini.

A defesa de Jamilzinho, representada pelos advogados Nefi Cordeiro, Camila Kassiele Zdebski Cordeiro, Pedro Paulo Sperb Wanderley, Anderson Zacarias Martins Lima e Matheus Bueno de Souza, começará a apresentar seus argumentos a partir das 15h.

Além de Jamilzinho, estão sendo julgados Marcelo Rios (ex-guarda municipal), Everaldo Monteiro de Assis (policial federal aposentado) e Rafael Antunes Vieira (ex-guarda municipal). Eles são acusados de homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Rafael Antunes Vieira enfrenta também uma acusação de porte ilegal de arma.

Na terça-feira, 17 de setembro, o julgamento continuará com a apresentação da última testemunha de defesa de Jamilzinho, Rodrigo Ferzeli, às 8h. Em seguida, será a vez da defesa de Marcelo Rios, representada por Eliane Banitez Batalha dos Santos e Ângela Freitas. A defesa de Everaldo Monteiro de Assis será apresentada a partir das 13h30 por João Rogério Silveira D'Avilla, Fernando Malkon Soares, José Eduardo Rocha, Gilberto Farias Freitas e Antônio Ranieri Queiroz Magalhães.

Os promotores de justiça atuando no caso são Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos, Gerson Eduardo de Araújo, Moisés Casarotto e Luciana do Amaral Rabelo. A defesa de Marcelo Rios conta com Márcio de Campos Widal Filho e Nayara C. Andrade Neves. A defesa de Everaldo Monteiro de Assis é feita por Jail Benites de Azambuja, Marcus V. R. Azambuja, Gilvane Fátima Paulino e Sérgio Henrique Resende Lanzone. Rafael Antunes Vieira é defendido por Yahn de Assis Sortica.

