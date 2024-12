Juiz condena vereador em Anastácio a pagar R$ 35 mil por derrame de santinhos

O juiz eleitoral Luciano Pedro Beladelli condenou Bruno Areco de Souza, vereador eleito em Anastácio, a pagar uma multa de R$ 35.000,00, que será destinada ao Fundo Partidário. A condenação se refere à prática de propaganda eleitoral irregular, caracterizada pelo "derrame de santinhos" nas vias públicas no dia das eleições de 2024.

A ação foi movida pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), que alegou que a responsabilidade pela gestão do material de campanha é do candidato. Bruno Areco de Souza se defendeu, afirmando que não foi o autor do "derrame de santinhos" e que, ao ser intimado, promoveu a limpeza imediata dos locais de votação.

No entanto, o juiz considerou que não havia dúvidas sobre a materialidade dos atos ilícitos. Segundo ele, o candidato praticou abuso no exercício do direito de propaganda eleitoral, com a distribuição irregular de santinhos em cinco ocasiões no dia das eleições, nas imediações de locais de votação em Anastácio.

O magistrado também afirmou que a defesa apresentada por Areco de Souza não se sustentou e que suas alegações careciam de provas, caracterizando uma tentativa frágil de escapar da responsabilidade pelos atos. Da decisão cabe recurso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também