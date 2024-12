Justiça da Argentina acusa cinco pessoas pela morte de Liam Payne

A Justiça da Argentina determinou na última sexta-feira (27), em decisão que foi divulgada nesta segunda (30) pelo Ministério Público do país, que cinco pessoas serão julgadas pela morte de Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction.

O cantor morreu após cair da sacada de um hotel onde estava hospedado em Buenos Aires, em outubro deste ano.

Segundo o comunicado, a Justiça determinou a prisão preventiva de um funcionário do estabelecimento e de um garçom local, acusados de fornecer cocaína ao cantor, que podem ser condenados até 15 anos de prisão.

Os outros três reús, o empresário de Payne, o gerente do hotel e o chefe da recepção, podem aguardar o julgamento em liberdade, e foram acusados de "homicídio culposo", que tem pena de até cinco anos de prisão.

A juíza Laura Bruniard afirmou que fica comprovado que, minutos antes da morte, "Payne não conseguia cuidar de si mesmo". "Levar Payne para seu quarto no estado em que ele estava era colocar sua vida em risco", disse. "A forma como foi conduzido demonstra um estado de vulnerabilidade”, completou.

