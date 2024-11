Motoboy condenado pelos ataques do 8 de janeiro é preso na Argentina

Wellington Luiz Firmino, de 34 anos, motoboy de Sorocaba, São Paulo, condenado a 17 anos de prisão pelos ataques de 8 de janeiro de 2023, foi preso na Argentina nesta segunda-feira (19), quando tentava fugir para o Chile.

Ele foi detido no posto de fronteira de Jama, na província de Jujuy, após ser identificado pela imigração com um alerta de captura internacional.

Firmino foi um dos 61 brasileiros procurados pela Justiça após o Supremo Tribunal Federal (STF) emitir mandados de prisão. Ele havia pedido asilo na Argentina, onde morava desde 2023, e chegou a divulgar nas redes sociais que estava trabalhando e ganhando 40 reais por dia.

No entanto, com o seu nome na Interpol, ele foi preso ao tentar cruzar a fronteira. Firmino é o terceiro foragido do 8/1 capturado na Argentina. Na semana passada, Joelton Gusmão de Oliveira e Rodrigo de Freitas Moro Ramalho também foram detidos.

Agora, Firmino deverá passar por uma audiência com o juiz Daniel Rafecas, que pode decidir sobre sua extradição para o Brasil.

Os foragidos do 8 de janeiro se beneficiaram do estatuto de refugiado da Argentina, mas com a emissão de mandados de prisão pela Justiça Brasileira, a extradição pode ser solicitada, sujeita a recursos na Suprema Corte argentina.

