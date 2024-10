'Sheik dos Bitcoins' é condenado a mais de 50 anos de prisão

Francisley Valdevino da Silva, conhecido pelo nome de "Sheik dos Bitcoins", foi condenado a 56 anos e quatro meses de prisão em regime fechado, acusado de comandar um esquema de pirâmide financeira que movimentou mais de R$ 4 bilhões entre 2018 a 2022.

A sentença é desta sexta-feira (11) e foi divulgada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).

Além de Francisley, que não poderá recorrer em liberdade após violar medidas judiciais, outras cinco pessoas apontadas como integrantes do esquema também foram condenadas, com penas que variam entre 11 e 48 anos de prisão,

“O réu agiu com total desprezo em relação às pessoas que lhe confiaram as economias, muitas delas tendo aplicado tudo o que angariaram ao longo da vida de trabalho e sacrifícios, com a agravante de as vítimas terem convencidos parentes e amigos a também investirem nas empresas do acusado”, diz a decisão do juiz federal Nivaldo Brunoni.

