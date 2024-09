STJ nega, de novo, pedido de habeas corpus e Deolane

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou, mais uma vez, um pedido de habeas corpus da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, que pedia sua liberdade e a suspensão da proibição dela se comunicar com a imprensa e fazer publicações nas redes sociais.

A decisão é do desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, e corre em segredo de Justiça. O magistrado afirmou que o Tribunal de Justiça de Pernambuco ainda não realizou o julgamento definitivo sobre as medidas cautelares impostas contra Deolane, e que não cabe ao STJ analisar a questão.

Presa em Buíque, no interior de Pernambuco, desde o último dia 11, essa é a segunda previsão preventiva de Deolane decretada em menos de uma semana, e acontece em meio a uma investigação que apura as atividades de uma possível organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

