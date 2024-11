Veja os bairros que recebem a Justiça Itinerante nesta semana

Justiça TRE nega recurso e vereador do PL em Naviraí perde cadeira por infidelidade partidária

Justiça Supremo define que improbidade administrativa só se configura com dolo

Terça-feira (12/11) Unidade I: JD. Noroeste - Rua Indianápolis (Esquina com a Rua panamá) em frente ao CEINF Unidade II: Nova Lima - Rua Ida Baís, 19, em frente ao Centro de Saúde São Francisco

Segunda (11/11) Unidade I: São Conrado - Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça, s/n em frente à Policlínica Unidade II: Santo Amaro - Rua Ministro José Linhares, s/n (esquina com a Rua Yokohama) em frente à UPA

Quem desejar mais informações basta ligar nos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537; ou comparecer na sede do Juizado, na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa).

As demandas ocorrem sobre ações de alimentos, cobrança, conversão de separação em divórcio, rescisão contratual entre outros serviços.

O atendimento judiciário móvel em Campo Grande é das 7 horas às 11h30, começando pelo São Conrado e Santo Amaro com prioridade para idosos, gestantes e deficientes, com senhas limitadas.