'Xitão' é procurado pela Justiça por matar idoso a pauladas em Campo Grande

A Justiça de Campo Grande está em busca de Robson Ramos da Silva, conhecido como ‘Xitão’, para que ele apresente sua defesa em um caso de homicídio. Ele é acusado de participar do assassinato brutal de Argemiro Ribeiro da Silva, de 64 anos, que foi agredido até a morte a pauladas na tarde de 21 de janeiro de 2022, na rua Jacinto Máximo Gomes, no bairro Morada Verde.

A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que aponta ‘Xitão’ e seu comparsa, Valdeir José de Souza e Silva, como responsáveis pela agressão. Segundo as informações, os dois atacaram a vítima com um caibro, resultando em sua morte no local.

Valdeir José de Souza e Silva está sendo assistido pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Até o momento, ‘Xitão’ permanece sumido, conforme comunicado da Justiça, que informa que ele se encontra em “local incerto ou não sabido”.

Saiba Mais Polícia JD1TV: Idoso é morto a pauladas após se negar a pagar cerveja a desconhecidos

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo d

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia JD1TV: Idoso é morto a pauladas após se negar a pagar cerveja a desconhecidos

Deixe seu Comentário

Leia Também