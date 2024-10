Brasil teve mais de 22 milhões de hectares atingidos pelo fogo até setembro

O mais recente Monitor do Fogo, do MapBiomas, apontou que entre janeiro e setembro deste ano, 22,38 milhões de hectares foram queimados pelo fogo que atinge áreas e biomas de todo o país.

O mês de setembro se mostrou o mais crítico até o momento, com 10,65 milhões de hectares atingidos pelas chamas, quase metade de toda a área atingida nos meses anteriores.

A área total queimada neste ano é 150% maior que no mesmo período de 2023, quando 8,98 milhões de hectares foram atingidos pelo fogo. A área total queimada corresponde ao estado de Roraima.

Corumbá foi uma das cidades que mais queimou hectares no Brasil, ficando atrás apenas da cidade de São Félix do Xingu, no Pará. Mato Grosso, Pará e Tocantins somaram mais da metade do território queimado, tendo, respectivamente, 5,5 milhões, 4,6 milhões e 2,6 milhões de hectares atingidos pelas chamas.

