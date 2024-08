Incêndios no Pantanal já consumiram 1,3 milhão de hectares neste ano

Dados publicado pelo Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa-UFRJ) na segunda-feira (5) mostraram que os incêndios no Pantanal já atingiram 1,3 milhão de hectares neste ano, totalizando 8,7% do bioma.

Além dos dados sobre as chamas, a instituição também emitiu um alerta de perigo meteorológico de fogo para a Bacia do Alto Paraguai até o próximo sábado, dia 10 de agosto.

Segundo as informações divulgadas, nesta terça-feira (6), a maior parte da região apresenta risco extremo de uma ignição se tornar um incêndio de grandes proporções, com “difícil combate até por meios aéreos, alta velocidade de propagação”.

