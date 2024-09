JD1TV: Ateliê Verde Inspira harmoniza arte com a biodiversidade do Pantanal

Arte e o Pantanal foram unidos pela Grasiela Porfirio quando ela criou o Ateliê Verde Inspira. Um espaço que, segundo a bióloga, reconecta as pessoas com o meio ambiente.

Um espaço que busca trabalhar com a arte e a educação ambiental visando sensibilizar as pessoas, e ressaltar a necessidade de proteger o Pantanal e os recursos naturais encontrados nele.

O Ateliê trabalha com oficinas de arte para o público infantil e adulto, acima dos sete anos, e ainda com encomendas de produtos, como ecobags, canecas, pinturas. Para saber mais, acesso o Instagram ou entre em contato pelo telefone (67) 99626-8425.

Assista:

