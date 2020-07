The Place: Complexo comercial com tecnologia de última geração na avenida Afonso Pena

Projetado para ser referência em business em Mato Grosso do Sul, o The Place Corporate, traz inovações tecnológicas, consideradas as mais robustas do mundo, para quem pretende ter salas comerciais em um ponto estratégico para negócios, no cruzamento da avenida Afonso Pena com a rua Ceará, dentro do Shopping Campo Grande.

O prédio comercial está em uma região estratégica e com muita praticidade, dentro do complexo do shopping, o que permite um deslocamento para os frequentadores, ampliando a gama de serviços próximos à região, como lojas de departamentos, gastronomia, serviços públicos, academia, entre outros.

O edifício conta com infraestrutura necessária com tecnologia do tipo contact less (menos contato) incluindo, por exemplo, catracas que terão abertura por meio de leitura facial, além de mais itens de última geração.

A primeira torre do The Place, lançada em 2016 e com entrega para o próximo mês de agosto, tem em sua entrada um sistema de abertura automática de portas por meio de sensores eletrônicos, dando fluidez no deslocamento controlado de pessoas no empreendimento.

Ao chegar no edifício, na recepção, o visitante realiza um cadastro único em um sistema de última geração, que conta com leitura por reconhecimento facial. Com isso, as catracas da recepção se abrirão automaticamente, sem qualquer intervenção humana. O sistema tem capacidade de fazer registros de milhares de rostos, com um alto nível de assertividade e leitura em torno de 1 segundo. Um dos sistemas de inteligências mais completos do mundo, inédito em Mato Grosso do Sul.

Para a gerente regional da Plaenge, Valeria Gabas, toda a tecnologia do The Place já foi pensada em trazer o que há de mais moderno no sistema de automação e gerenciamento de inteligência para prédios comerciais.

“O empreendimento foi pensado, desde a sua concepção, em trazer a tecnologia a serviço dos nossos clientes e empresários, que buscam um empreendimento comercial, na principal avenida da cidade e dentro do Shopping Campo Grande. Um exemplo poderão ser futuros consultórios médicos, que podem realizar agendamento de pacientes no sistema do prédio, com data e horários marcados, evitando assim aglomerações na recepção, facilitando assim acessos e praticidade de médicos e pacientes”, diz Valeria.

Ainda conforme a gerente regional, o The Place Corporate é um edifício que traz segurança com conforto para empresas de todos os portes, além de profissionais liberais que desejam dar um endereço de referência ao seu negócio.

Ainda em relação à tecnologia, os acessos às salas poderão ter cadastros pré-definidos de colaboradores, aumentando a segurança e tranquilidade. Caso seja necessário, poderão ser realizados por meio de cartões eletrônicos por aproximação ou ainda leitores digitais, mesmo assim com uma redução de contato trazendo segurança para a saúde, de quem se dirige as salas comerciais.

As salas comerciais são todas equipadas com telas touch screen em um sistema integrado, que possibilita uma comunicação entre recepção e salas de maneira rápida e com menos contato, aliando a tecnologia e praticidade. O sistema ainda possibilita visualização de visitantes (vídeo porteiro), troca de informações entre salas comerciais, avaliação de prestadores de serviços, mensagens condominiais, por exemplo, trazendo segurança e qualidade, além de mais funcionalidades.

Falando em segurança, o The Place conta com quase 200 câmeras de monitoramento, de alta definição, integradas a salas de controle e segurança, com automação, energia, prevenção e combate à incêndios. O sistema conta com cerca de 800 detectores de fumaça e acionamento automático de sprinklers.

Para atender a demanda das salas comerciais, o edifício vem equipado com fibra ótica preparada para uma grande transferência de dados capaz de processamento de 50 terabytes por segundo, conexões de alta velocidade e controles de acessos a rede interna.

O The Place Corporate será o quarto empreendimento comercial da Plaenge na cidade, que chega para revolucionar o segmento corporate business. Evolution Business Center, Evidence Prime Office e Atrium Corporate são os edifícios corporativos já entregues pela construtora.

Serviço

Mais informações sobre o empreendimento podem ser obtidas no site da Plaenge (www.plaenge.com.br), por meio do WhatsApp ou telefone pelo número (67) 3322-9600 ou ainda com atendimento presencial no showroom da Plaenge, que fica no cruzamento entre a Via Park e Avenida Mato Grosso).

Os atendimentos presenciais estão sendo realizados mediante agendamento de horário, com distanciamento, demarcações e espaçamento entre mesas e cadeiras, para segurança e cuidado com a saúde, conforme orientação das autoridades em saúde. Além de equipe preparada para atendimento, utilizando máscaras e disponibilizando álcool em gel e lenços nos postos de atendimento, garantindo a higienização e segurança.

Canais digitais

Telefone e WhatsApp: (67) 3322-9600

Chat: www.plaenge.com.br

Facebook: facebook.com/plaenge

Instagram: @plaenge

Deixe seu Comentário