Curso gratuito de mídias digitais está com inscrições abertas

A Subsecretaria de Políticas para a Juventude abriu inscrições para a 3ª edição do curso gratuito de mídias digitais que acontecerá entre os dias 17 e 19 de fevereiro, na Uniderp da avenida Ceará.

O curso oferece capacitação para compreender aplicações de estratégias, técnicas de comunicação, para divulgações de marcas, aumentos em vendas e fidelização de consumidor, no contexto da Internet. Disciplina cada vez mais especializada, tendo em vista que a cada ano trazem uma série de inovações.

Quem palestrará durante o curso são: Eduardo Klafke, bacharel em administração de empresas – UCDB e especialista em marketing estratégico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie – SP; Jan Michel, influencer e dono do canal no Instagram “Melhor de CG”; Caju, jornalista pós-graduanda MBA em gestão e marketing digital, influencer e dona do canal no Instagram “Cajuindica.”

Para participar do curso de mídias digitais, acesse o WhatsApp (67) 9.9155-0831 ou ligue 3314-3577. As inscrições também podem ser realizadas na própria sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.

