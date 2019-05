Funsat abre inscrições para o “Engajamento de Equipe”

A escola de qualificação profissional da Fundação Social do Trabalho (Funsat) abre, nesta quarta-feira (29), inscrições para o curso “Engajamento de Equipe”. São 35 vagas disponíveis para esse primeiro curso.



O curso desenvolve as qualidades para ser um líder comunicador e manter uma equipe próxima e engajada, além de ensinar várias técnicas para um bom relacionamento e obter sucesso em equipe, trazendo conteúdo de oportunidades de crescimento, técnicas de liderança, formas de aprimoramento e mecanismos de diálogo e empatia.



O diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, diz ter a possibilidade de abrir outras turmas. ”Estamos abrindo 35 vagas e de acordo com a demanda vamos abrir outras turmas, nosso objetivo com esse curso é promover o comprometimento e mostrar que uma equipe engajada produz melhores resultados”.



O curso será nos dias 3,4 e 5 de junho, das 7h às 11h, com carga horária de 10h, na sede da Funsat, na rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Os interessados deverão comparecer munidos de documentos originais e cópias, além de comprovante de residência e escolaridade.

