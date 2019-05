Funsat tem oportunidades com salários de até R$ 2 mil

A agência de emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece nesta quinta-feira (23) diversas vagas, entre elas para, auxiliar de pessoal, operador de telemarketing para jovem aprendiz, chefe de operações de sistema de televisão e produtoras de vídeo, colorista e copeiro de hospital.



Para a vaga de auxiliar de pessoal, o candidato precisa ter experiência na execução dos serviços de Recursos Humanos como: folha de pagamento, organização de documentos, admissão e demissão, entre outros. O candidato precisa ter o ensino médio completo. O salário oferecido é de R$ 1.200,00 mais vale-transporte.



Estão abertas 100 vagas destinadas à função de operador de telemarketing receptivo para jovem aprendiz (faixa etária de 18 a 22 anos), o candidato precisa ter concluído o ensino médio, ter informática básica e no caso de homens é preciso apresentar o documento definitivo da “reservista”. A empresa irá fornecer curso profissionalizante na área.



A vaga de chefe de operações de sistema de televisão e produtoras de vídeo exige experiência comprovada em carteira e referência profissional anterior como produtor executivo de programa de TV, com DRT ativo nessa função. A vaga exige ensino médio completo. O salário oferecido é de R$ 2.017,85 mais benefícios que serão informados na entrevista.



Para a vaga de colorista, o candidato precisa ter experiência na função para trabalhar com produtos plásticos. A vaga exige ensino médio completo na área e curso técnico em química. O salário inicial é de R$ 1.500,00 mais vale-transporte.



Para a vaga de copeiro de hospital, o candidato deve ter experiência na realização de serviços em copa hospitalar ou clínica médica e demais funções relacionadas às rotinas operacionais de copa hospitalar. A vaga exige ensino fundamental completo. O salário oferecido é de R$ 1.223,80 mais vale-transporte, cesta básica, assistência médica e refeição.



Serviço



A Agência de Empregos da Funsat realiza os serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, cursos de qualificação profissional e disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Os (as) interessados (as) devem comparecer munidos dos documentos pessoais: RG, CPF, CTPS e Comprovante de residência. A Funsat atende de 2ª a 6ª feira, das 07h às 17h.

A sede da Funsat está localizada na rua 14 de Julho, 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa).

Deixe seu Comentário

Leia Também