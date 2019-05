Funtrab tem 170 vagas para Campo Grande

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com 170 ofertas de emprego em Campo Grande, sendo 26 para Pessoas com Deficiência (PcD).

As oportunidades são para atendente de lanchonete, atendente de loja, auxiliar administrativo, técnico de enfermagem e destaques para auxiliar de limpeza (seis vagas), auxiliar de linha de produção, também com seis vagas, e motorista de ônibus urbano.

Confira a lista completa aqui .

Deixe seu Comentário

Leia Também