Funtrab oferece 139 vagas de emprego na capital e 220 no interior

A semana começa com 359 vagas de emprego oferecidas pela Fundação do Trabalho (Funtrab) de Mao Grosso do Sul, do total 139 vagas são para trabalhar na capital e 220 no interior do estado.

Na capital tem oportunidades para camareira de hotel, azulejista, churrasqueiro, garçom, motorista de basculante, pedreiro de acabamento, pintor de obras, servente de obras, operador de áudio, arte-finalista, além de diversas opções para quem possui formação na área técnica.

Das vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD) na capital estão as de assistente administrativo (1), atendente de lojas e mercados (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de limpeza (1), motorista carreteiro (4) e repositor de mercadorias (2).

As unidades da Casa do Trabalhador pelo interior do Estado com vagas em aberto são Sonora (49), São Gabriel do Oeste (45), Dourados (24), Coxim (18), Caarapó (14), Nova Andradina (13), Aquidauana (12), Itaquiraí (11), Três Lagoas (10), Sidrolândia (6), Ponta Porã (5), Ivinhema (4), Aparecida do Taboado (3), Maracaju (2), Corumbá (2) e Naviraí (2).

Os interessados nas funções ofertadas para Campo Grande, devem procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, no Centro, de segunda-feira à sexta-feira das 7h30 às 17h30.

Já no interior, os candidatos devem procurar uma unidade da Casa do Trabalhador de cada cidade. Para participar da seleção é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

