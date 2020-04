Funtrab oferece 32 vagas de emprego em Campo Grande

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com 32 vagas para trabalhar em Campo Grande nesta quarta-feira (15).

Há vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, auxiliar administrativo, auxiliar de compras, auxiliar de cozinha, auxiliar de marceneiro, auxiliar técnico de refrigeração, chapista de lanchonete, classificador de madeira, confeiteiro, cozinheiro industrial, eletricista de instalações de veículos automotores, funileiro de automóveis, funileiro de veículos, marceneiro, mecânico de manutenção de motocicletas, mecânico de refrigeração, motorista carreteiro, motorista carreteiro, motorista de automóveis, operador de retroescavadeira, pintor de automóveis, repositor de mercadoria, técnico mecânico em ar condicionado e vendedor de serviços.

Os interessados devem se cadastrar na Funtrab localizada na rua 13 de maio, 2773, no Centro de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Deixe seu Comentário

Leia Também