Funtrab oferta vagas para atendente, eletricista e farmacÃªutico nesta quinta-feira

Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza 2.248 vagas nesta quinta-feira (21), na Capital. Do total, 129 são para atendente de lanchonete, 13 para carpinteiro, 15 para eletricista, 12 para farmacêutico e outras 73 para servente de obras.

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

O atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira)

Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)

Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira).

Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Confira as vagas no link.

