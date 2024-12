Indústrias selecionam interessados em curso para operador de máquinas agrícolas

Com objetivo de formar mão de obra para atuar nas indústrias de celulose na região de Água Clara, o Senai, em parceria com a Eldorado, MS Florestal e Suzano, selecionam participantes para curso de Operador de Máquinas Agrícolas, por meio da Escola Florestal.

O curso será realizado em tempo integral, durante um período de 30 dias, e possui carga horária de 240 horas no município de Água Clara. Os selecionados ainda terão direito a uma bolsa de R$ 1 mil e vale refeição.

O início está previsto para fevereiro de 2025. Além de curso, está prevista a contratação do aluno pelas empresas parceiras.

Podem participar do processo seletivo maiores de 18 anos, com ensino fundamental, CNH B, residentes no município de Água Clara.

Serviço

Os interessados em participar podem entrar em contato pelo call center do Senai pelo (67) 99263-9000

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também