Prefeitura abre inscrição para programa de orientação vocacional

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

A Prefeitura de Campo Grande divulgou nesta segunda-feira (13) o inicío das inscrições para o programa de Orientação Vocaciona, que orienta os jovens indecisos e os ajuda a se inserir no mercado de trabalho.

Os atendimentos serão realizados pela psicóloga Sueli Cezário da Fonseca, de forma coletiva e individual, divididos em turmas no período da manhã, tarde e noite. Os atendimentos individuais serão distribuídos durante a semana em vários horários.

O subsecretário de Juventude, Maicon Nogueira, falou sobre a orientação que faz parte do processo. “Trabalhamos com a filosofia de orientação, capacitação e empregabilidade para os jovens acima de 15 anos e oferecer totalmente gratuito a orientação vocacional é preocupar-se com o futuro de nossos jovens”, explicou.

Confira a programação:

Para os interessados, o agendamento pode ser feito através o telefone de contato 3314-3577, contatar pelo WhatsApp (67) 99155-0831 ou pessoalmente na sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude na rua 15 de Novembro, 532 - Centro.

