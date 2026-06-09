Traficante, identificado pelas iniciais A.D.S, morreu em confronto com a equipe do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) ao reagir a uma abordagem durante a madrugada desta terça-feira, dia 9, em Sonora - a 362 quilômetros de Campo Grande.

Informações divulgadas apontam que a equipe realizava patrulhamento em um bairro, onde denúncias anônimas diziam sobre a existência de tráfico de drogas.

Durante a ocorrência, o traficante visualizou a viatura e correu para os fundos de um condomínio de casas. Na tentativa de se aproximar, a equipe verbalizou sobre a abordagem e o indivíduo sacou uma arma na tentativa de atentar contra a vida dos militares.

No entanto, os policiais agiram rapidamente e confrontaram o traficante, que foi atingido e desarmado. Ele chegou a ser socorrido pela própria equipe, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Segundo a corporação, o traficante possui passagens por tráfico de drogas e associação criminosa, e em busca posterior no local do crime, foram encontradas porções de maconha e cocaína prontas para a venda.