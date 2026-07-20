A equipe ROTAC, do Batalhão de Polícia Militar de Choque, prendeu em flagrante Marcos Fabio Brites, de 41 anos, na manhã deste domingo (19) em Ponta Porã. Ele foi surpreendido com mais de 604 quilos de maconha ocultados em uma residência.

A ação policial teve início após uma denúncia anônima relatar que um veículo carregado com entorpecentes estava escondido no imóvel, localizado no Bairro Flamboyant. Ao notar a viatura, o suspeito tentou fugir para o interior do terreno, mas foi abordado.

No pátio da casa, os militares encontraram uma caminhonete Fiat Toro preta carregada com a droga. Em vistorias técnicas, a equipe constatou que o automóvel ano 2021 usava placas falsas, possuía registro de roubo no Rio de Janeiro e motor adulterado.

O homem confessou aos policiais que receberia um pagamento em dinheiro para manter o veículo sob sua guarda até que terceiros fizessem a retirada. Além da droga e do carro, o Choque apreendeu uma balança de precisão e quatro placas veiculares.

O prejuízo estimado ao narcotráfico com a operação foi de R$ 1,3 milhão. O autor foi encaminhado junto com todo o material apreendido para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã para a formalização do flagrante por tráfico e receptação.