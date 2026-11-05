A segunda fase da Operação Liberdade Duradoura cumpriu três mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, nesta quinta-feira, dia 5.

Essa fase está ligada a chacina que aconteceu no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina. Naquela ocasião, quatro pessoas morreram, entre elas um adolescente de 14 anos, ocorrido em 19 de setembro deste ano.

A investigação apura a atuação de integrantes de uma organização criminosa envolvida em conflitos entre facções no Vale do Ivinhema.

Os mandados foram cumpridos em Nova Andradina, incluindo Nova Casa Verde, Naviraí e Juara (MT). Além das prisões preventivas, outras três pessoas foram presas em flagrante e dois adolescentes apreendidos. Eles estavam em posse de armas de fogo.

A operação contou com equipes especializadas da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Polícia Militar e forças policiais de Mato Grosso e São Paulo. Entre as unidades envolvidas estão o Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) e a Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira).

A primeira fase da Operação Liberdade Duradoura foi realizada em julho deste ano, também para investigar homicídios em Nova Andradina. As diligências continuam para localizar outros envolvidos.