O corpo de um homem ainda não identificado foi localizado na tarde desta quinta-feira, 5, em um terreno baldio nas proximidades da região central de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha a Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Segundo os primeiros levantamentos das autoridades, a vítima tinha pelo menos um ferimento visível na região da cabeça. As circunstâncias que levaram ao óbito ainda não foram esclarecidas.

Logo após a constatação da morte, o corpo foi recolhido e encaminhado ao necrotério local. No estabelecimento, serão realizados exames periciais para determinar a causa da morte, além dos procedimentos necessários para a identificação formal da vítima.

A Polícia Nacional do Paraguai assumiu a investigação do caso. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e não há informações detalhadas sobre a identidade da vítima ou os motivos por trás do ocorrido.