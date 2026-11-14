Uma festa com adolescentes, bebidas alcoólicas e drogas terminou com 15 pessoas encaminhadas para providências policiais na madrugada desta sexta-feira (13), em Costa Rica. A Polícia Militar conduziu 11 adultos e apreendeu quatro menores durante uma intervenção no bairro Jardim Novo Horizonte.

A ocorrência foi registrada em um imóvel na Rua Delcino Nogueira Furtado, após denúncias de perturbação do sossego, possível consumo de drogas e fornecimento de bebidas alcoólicas a adolescentes. No local, os policiais constataram som em volume elevado e a presença de menores de idade entre os participantes.

Durante a fiscalização, foram apreendidas sete porções de maconha, bebidas alcoólicas e uma caixa de som. Os policiais também identificaram participantes com registros anteriores relacionados ao tráfico de drogas.

A equipe reuniu ainda informações sobre possíveis vínculos de alguns envolvidos com organização criminosa. Os elementos serão encaminhados à Polícia Civil, responsável por aprofundar as investigações e apurar eventuais responsabilidades.

Os envolvidos foram encaminhados para as providências legais cabíveis. A Polícia Militar reforçou que denúncias da população podem auxiliar no combate à criminalidade e na proteção de crianças e adolescentes.