Entre o final da tarde e o início da noite desta sexta-feira, dia 13, um jovem e um adolescente, que não tiveram a identificação divulgada, morreram após entrar em confronto com uma equipe da Polícia Militar de Chapadão do Sul, na Rua Domingos Afonso Amorin, conhecida antigamente como Rua das Zonas, na cidade de Costa Rica.

O suspeito maior de idade teria envolvimento com organização criminosa, atuando diretamente nos crimes de tráfico de drogas.

Por outro lado, o adolescente havia sido flagrado em uma festa durante a madrugada, onde policiais encontraram diversas drogas e resultou na prisão de várias pessoas.

Até o momento, a Polícia Militar não se manifestou oficialmente sobre a ocorrência em si. Mas, conforme apurado, ambos suspeitos foram atingidos no confronto durante uma tentativa de abordagem e reagiram.

Eles chegaram a ser levados para o hospital da cidade, mas não resistiram ao dar entrada na unidade hospitalar.