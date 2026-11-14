Uma ação de investigação conduzida pelo Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil resultou, nesta sexta-feira (13), na prisão de Elio Antonio Padilla Sanchez, de 26 anos, venezuelano, suspeito de matar um homem com uma facada na noite de quinta-feira (12), na rua Paissandu, na região do Amambaí, em Campo Grande.

A prisão é resultado das diligências realizadas pelos investigadores do GOI após informações sobre o possível paradeiro do suspeito. Segundo a apuração, ele estaria nas dependências do Centro POP, estabelecimento administrado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande. A equipe policial foi até o local para averiguar a informação.

No estabelecimento, os investigadores localizaram o suspeito e o abordaram. Ele foi questionado sobre o homicídio da vítima, conhecida pelo apelido de “Corumbá”.

Durante a abordagem, o suspeito apresentou comportamento agitado e resistiu às ordens legais da equipe policial, inclusive no momento em que recebeu voz de prisão. Diante da resistência, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos envolvidos.

Na sequência das diligências, os investigadores do GOI localizaram também uma testemunha presencial. Ela reconheceu e apontou, de maneira categórica, o suspeito como responsável pelo golpe de arma branca que provocou a morte da vítima.

Com os elementos colhidos durante a investigação, o suspeito e a testemunha foram conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC/CEPOL), onde foram apresentados à autoridade policial de plantão para a adoção das providências legais cabíveis.

Marcas de sangue do crime | Foto: WhatsApp | JD1

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