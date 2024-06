Acusado de roubar e agredir vítima com corrente é preso em Aquidauana

A Seção de Investigações Gerais (SIG), da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, a 138 km de Campo Grande, prendeu nesta terça-feira (11) um individuo de 26 anos, acusado de roubo majorado.

O mandado de Prisão Preventiva foi expedido pela Vara Criminal Infância e Juventude da cidade. O crime aconteceu no dia 10 desse mês, no Bairro Nova Aquidauana, quando vítimas foram abordadas por dois indivíduos em bicicletas, que alegaram estarem portando armas.

Durante o roubo, os criminosos agrediram uma das vítimas com um bastão de madeira e uma corrente com cadeados, deixando uma fratura no braço dela.

Os autores roubaram uma bolsa, com diversos documentos, objetos pessoais e aproximadamente R$ 300,00 em cédulas de moeda nacional. O outro suspeito foi preso em flagrante logo após o roubo.

