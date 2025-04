Homem que esfaqueou esposa no Tiradentes é procurado pela DEAM

Wellignton Paes Lima, de 24 anos, está sendo procurado por tentar matar a companheira, de 40 anos, a facadas durante a manhã de domingo (6), no Bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, ele teria fugido logo após o crime. Mesmo assim, ele usou as redes sociais para ameaçar a vítima, dizendo que iria matá-la e que ‘aquele era apenas o começo’.

A mulher contou para o JD1 que havia saído para uma festa com o companheiro e ao retornar, após uma briga, pediu a separação. “A gente vivia um relacionamento muito abusivo, tóxico. No sábado saímos pra uma festa que estava acontecendo no bairro, onde tivemos uma discussão e ele pediu para irmos embora por volta das 6h da manhã. Ao chegar em casa, eu tomei um banho e deitei”, detalhou.

Neste meio tempo, a vítima teria dado um basta no relacionamento dizendo que iria esperar terminar de amanhecer para que o homem pegasse suas coisas e fosse embora do imóvel. “Falei pra ele que não estava dando mais certo, porque estávamos virando inimigo dentro da própria casa. Ele falou que ia embora, mas só saiu pra fumar maconha”, contou.

Ao retornar, sem aceitar a situação, o homem pegou uma faca de açougueiro e passou a esfaquear a companheira. “Eu jamais ia imaginar que ele ia ter coragem de fazer isso comigo. Por isso, eu continuei deitada, e ele disse: “eu vou, mas também você vai morrer. Eu vou te matar”.

Para se defender, a mulher passou a gritar e chamar pelo filho. Aproveitando os pedidos de socorro, o autor pegou

Sabe o paradeiro de Wellignton ou tem mais informações? Basta entrar em contato com a 1ª DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) através do telefone (67) 9 9273-6024.

