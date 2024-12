Adolescente morre após ser esmagado por churrasqueira em Dourados

Pedro Molina, com informações do Ligado na Notícia

Um adolescente de 16 anos, identificado como Mikael Figueiredo Penaio, de 16 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (5), em Dourados, após ser atingido pelos escombros de uma churrasqueira enquanto trabalhava na demolição de uma área de lazer.

Segundo o portal Ligado na Notícia, o jovem era natural de Bela Vista e chegou em Dourados na quarta-feira (4) para trabalhar na demolição, e retornaria para sua cidade natal no sábado (7).

Ainda de acordo com o portal, Mikael iniciou a demolição de baixo para cima, ocasionando o desprendimento da parte superior da estrutura, com a estrutura de concreto e tijolos desabando sobre ele.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o jovem já estava morto quando o socorro chegou no local. Mikael sofreu múltiplas fraturas pelo corpo, incluindo em uma das pernas.

O adolescente estava acompanhado de um colega de trabalho no momento do acidente.

A Polícia Militar foi até o local para isolar a área. A Polícia Civil e a Perícia Técnica também foram acionadas para investigar as circunstâncias do acidente.

