AGORA: Homem fica com o corpo todo quebrado após cair com paramotor em Dourados

Homem, ainda não identificado, ficou gravemente ferido após cair com um paramotor durante a manhã deste sábado (2), próximo a um centro de eventos às margens do Anel Viário Norte, em Dourados.

Conforme as informações do site Dourados News, equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, fazendo o resgate da vítima e o encaminhando para o Hospital da Vida.

O homem tinha fraturas pelo corpo e o estado de saúde é considerado gravíssimo.

